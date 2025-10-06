Na začátku září vystřídala německá manažerka Katrin Adtová, která 26 let pracovala pro Mercedes-Benz, v čele Dacie Denise Le Vota. Pod jeho vedením se z rumunské automobilky, která je součástí francouzského koncernu Renault, stal celoevropský fenomén. Už dávno nevyrábí jen levná a jednoduchá přibližovadla pro méně náročné trhy.
„Mám štěstí, že přicházím ke značce, která je úspěšná. Zároveň je však výzvou udržet si úspěch i v budoucnu. Je to úplně jiné než přijít někam s potřebou restrukturalizace a okamžité změny,“ říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Adtová. Po měsíci ve funkci je to jeden z prvních rozhovorů, který médiím poskytla.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.