Jaká je podle Aleše Poláka jedna z hlavních výhod operativního leasingu? Lidé se díky němu dostanou k lepšímu autu, než by si jinak mohli sami dovolit. A to i proto, že výše měsíční splátky neroste tolik jako samotná cena nového auta. Polák šéfuje českému zastoupení nadnárodní firmy Arval, která patří francouzské bance BNP Paribas. Arval se specializuje právě na operativní leasingy. A Polák v rozhovoru s HN říká, že trh ožil.
Dříve „operák“ v Česku využívaly hlavně firmy a živnostníci, nyní se na něj obrací ve velkém i soukromé osoby. Podle Poláka roste zájem retailu meziročně dvojnásobně. Výraznou roli v tom hrají i samotné automobilky, pro které je to jedna z nových cest, jak dostat svoje auta na silnice. Operativní leasing se od toho klasického liší tím, že se po konci splácení automobil vrací leasingové společnosti, jde tak o dlouhodobý pronájem vozu. „Automobilky prostřednictvím svých leasingových společností kopírují trend, který je v západní Evropě naprosto běžný. A vzít si auto na operativní leasing jako soukromá osoba je tam zcela normální,“ popisuje Polák s tím, že potenciál služby je v Česku obrovský.
Je na trhu s „operáky“ živěji, než bývalo dříve?
Určitě ano. Operativní leasing zažívá velký boom nejen u nás, ale především na západních trzích. V Česku jeho podíl na celkových prodejích aut stále není tak vysoký, ale dynamika růstu je jasně vidět. Stále tu funguje spíše konzervativní představa, že auto je třeba vlastnit. Postupně se to ale mění. Ať už mezi soukromými zákazníky, nebo ve firmách, od těch nejmenších po ty největší. A to je pro nás samozřejmě dobrá zpráva, protože na tuhle změnu dokážeme reagovat.
Kam až se čísla v Česku mohou dostat? Když to porovnáte třeba se západní Evropou?
