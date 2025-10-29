Už letos v květnu při představování nového energetického investičního fondu zástupci české investiční skupiny Arete naznačovali, že první „deal“ se bude týkat polského teplárenství. Podrobnosti doposud nebyly známy, nyní však fond Arete Energy Transition Sicav celou transakci dotáhl do konce. Kupuje teplárnu ve městě Świebodzice v Dolnoslezském vojvodství, zhruba 40 kilometrů od českých hranic.
Co se dočtete dál
- Jak funguje teplárna, kterou energetický fond Arete koupil.
- Kolik dalších projektů fond aktuálně prověřuje.
- Jaké další investice skupina Arete v Polsku má.
- Proč se v Polsku očekává rozvoj plynové kogenerace.
