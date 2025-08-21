Blížící se povinnost stejného odměňování v práci. Zajistit ho má evropská Směrnice o transparentnosti odměňování a zaměstnavatelé ji vyhlížejí se stejným nadšením jako aristokracie Velkou francouzskou revoluci.
Jenže, i když už dnes zákoník práce teoreticky zajišťuje všem zaměstnancům stejnou mzdu za stejnou práci, praxe k tomu má daleko. A podle zaměstnavatelů by to tak mělo i zůstat. Bez ohledu na ideál rovnosti.
Čeho se tedy zaměstnavatelé vlastně obávají?
Co se dočtete dál
- Jaké změny přináší implementace evropské směrnice o rovném odměňování?
- Co jí nejvíc vyčítají firmy?
- Jaký dopad bude mít na zaměstnanost?
