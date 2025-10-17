Evropská směrnice o transparentním odměňování (EU 2023/970) má v celé Evropské unii přispět ke spravedlivému odměňování. Česká republika ji musí převést do svého právního řádu nejpozději do června 2026. Jaké nové povinnosti směrnice přináší oproti tomu, co už dnes upravuje český zákoník práce?
Především jde o povinnost zveřejňovat mzdové rozpětí při náboru zaměstnanců. Zaměstnanci také získají právo na písemné informace o své individuální odměně i o průměrných odměnách rozdělených podle pohlaví. Zaměstnavatelé budou muset zpřístupnit kritéria pro stanovení mzdy a kariérního postupu, a to objektivně a genderově neutrálně, pokud zaměstnávají více než 50 osob. Firmy s více než 250 zaměstnanci budou povinny každý rok podávat zprávu o rozdílech v odměňování mezi ženami a muži. Pokud bude rozdíl vyšší než 5 % a nebude objektivně odůvodněn, bude nutné jej řešit.
Co se dočtete dál
- Povinnost zveřejňovat mzdové rozpětí při náboru.
- Právo zaměstnanců na písemné informace o individuální odměně a průměrných odměnách podle pohlaví.
- Zpřístupnění kritérií pro stanovení mzdy a kariérního postupu a požadavek na jejich objektivitu a genderovou neutralitu.
- Roční povinnost reportovat rozdíly v odměňování pro zaměstnavatele nad 250 osob.
- Práh 5 % pro rozdíly v odměňování a následné kroky při neodůvodněných rozdílech.
- Možnosti a hranice minimalistické transpozice směrnice do českého práva (riziko gold‑platingu).
- Potenciální pozitivní a negativní dopady zveřejňování mezd na motivaci, konkurenceschopnost a administrativní zátěž zaměstnavatelů.
