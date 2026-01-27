Doba, kdy tuzemské ženy neměly volební právo a nemohly studovat na vysokých školách, je už dávno minulostí, nerovnost mezi pohlavími ale stále přetrvává. A paradoxně i v našich hlavách. Ukazuje to souhrnný žebříček od Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE), ve kterém se Česko umístilo na 25. místě ze 27 unijních zemí. Hůře jsou na tom s rovností už jen Maďarsko s Kyprem.
Že se Česko ocitá na chvostu Evropy, není překvapující. Nelichotivá umístění v rámci členských států EU zaznamenává už roky. Nový průzkum Gender Equality Index ale přináší bližší pohled na mnohdy nečekané souvislosti. Například stereotypní vnímání dělby úloh v domácnosti totiž paradoxně v Česku podporují často i samy ženy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.