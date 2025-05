Narodila se v Gambii a až do studia vysoké školy Fatou Baldehová netušila, že by mělo být něco špatně s tím, co se jí stalo v dětství. Když jí a dalším dívkám z okolí bylo osm let, přichystala pro ně totiž rodina „slavnost“. „Pamatuji si, že jsem dostala nové šaty, měla jsem nový účes, bylo tam spousta žen z mé rodiny. Ostatní bubnovali a tancovali. Do té doby bylo všechno hrozně pěkné,“ vypráví v rozhovoru pro HN nyní již jednačtyřicetiletá žena. Po několika minutách se ale „oslava“ proměnila v otřesný zážitek.

Co se dočtete dál Příběh gambijské aktivistky Fatou Baldehové, která se snaží o vymýcení obřízky ve své zemi. Za její aktivitu ji magazín Time umístil mezi ženy roku 2025.