Je veřejným tajemstvím, že jedním z hlavních motivů zavedení směrnice o transparentním odměňování je snížení rozdílů v odměňování žen a mužů (gender pay gap nebo zkráceně GPG). Co už je méně známo – nebo spíše nechce být známo –, je skutečnost, že gender pay gap v České republice už mnoho let neexistuje.
Je fascinující, kolik úsilí a peněz stojí tvorba všech těch návrhů opatření a jejich násilná implementace. Kolik zákonů a směrnic musí tvořit a projednávat evropské i národní vlády. A kolik peněz a lidských zdrojů stojí každou firmu tyto zákony a směrnice naplňovat – a nejen jednou, ale neustále. Přitom by stačilo udělat to, co by se mělo dělat vždy jako první krok před jakýmkoliv plánováním: shromáždit a analyzovat data. Zjistit, jak se věci skutečně mají.
Co se dočtete dál
- Jak Eurostat počítá gender pay gap a proč jeho metoda může zkreslovat výsledek.
- Jaké metody používají firmy při hodnocení a klasifikaci pracovních pozic.
- Jak Evropská komise definuje cílovou hranici pro akceptovatelný rozdíl.
