Vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2025 České republiky se stal Dušan Šenkypl, spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital. Ocenění převzal v úterý večer ve Španělském sále Pražského hradu od zástupců poradenské společnosti EY, která soutěž organizuje. Porota ocenila jeho globální úspěch, špičkový management i důraz na udržitelnost a filantropii, sdělili ČTK pořadatelé.
Šenkypl, který v lednu uspěl v pražském kole soutěže, bude zastupovat Česko na květnovém světovém finále v Monaku. Loni se celostátními vítězi stali Milan Kratina a Zdeněk Šoustal ze společnosti Accolade, která připravuje, vlastní a pronajímá průmyslové a logistické parky.
Šenkypl se podle pořadatelů soutěže dlouhodobě věnuje technologiím. Jádro jeho portfolia v Pale Fire Capital tvoří technologické společnosti s globální působností především v e-commerce a digitálních službách, včetně platformy Rouvy či společnosti Groupon. Nedávno tato investiční skupina koupila významný podíl v americké softwarové firmě Phreesi a balík akcií technologické firmy Angi dohromady za téměř 1,8 miliardy korun, napsaly dnes Seznam Zprávy.
„Dušan Šenkypl je ztělesněním moderního podnikatele, který se dokáže prosadit i v tvrdé světové konkurenci. Jeho cesta s Pale Fire Capital ukazuje, že digitální technologie a špičkový investiční management mohou jít ruku v ruce se společenskou odpovědností a podporou vzdělávání,“ uvedla vedoucí partnerka EY v ČR Martina Kneiflová.
Cílem soutěže EY Podnikatel roku je ukázat veřejnosti osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. Kritérií hodnocení je řada, vedle byznysových ukazatelů jde především o další přesah nominovaných, ať už jde například o péči o zaměstnance, společenskou odpovědnost či udržitelnost jejich podnikání. Porotu tvoří především laureáti celorepublikového ocenění z předchozích let.
