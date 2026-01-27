Kanadský těžař Iamgold Corporation zažívá doslova zlaté období. Akcie společnosti, která se zaměřuje na průzkum, rozvoj a provoz zlatých dolů v různých částech světa, na newyorské burze za poslední rok vyletěly o 267 procent. Jízdu nahoru si užila i pražská investiční skupina Pale Fire Capital (PFC), která ve třetím čtvrtletí navýšila svůj podíl na 2,6 milionu akcií s hodnotou okolo 50 milionů dolarů.
Když v lednu povyskočily akcie Iamgold Corporation díky rekordním číslům za rok 2025 a pozitivnímu výhledu na letošek o dalších 15 procent, PFC už u toho nebylo. Pozici v kanadském těžaři, která byla čtvrtou největší investicí v portfoliu, totiž na konci roku skupina prodala. Jan Barta, spolumajitel skupiny a hlavní architekt její investiční strategie na burze, to potvrdil HN s tím, že profit z této akce nechce zveřejňovat. Upozornil ovšem na jiné akcie těžařů zlata, na které nyní sází.
Co se dočtete dál
- Jaká je expozice Pale Fire Capital ve zlatě.
- Na jaké těžaře Jan Barta sází.
- Kterých akcií se naopak zbavil.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.