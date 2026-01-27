Kanadský těžař Iamgold Corporation zažívá doslova zlaté období. Akcie společnosti, která se zaměřuje na průzkum, rozvoj a provoz zlatých dolů v různých částech světa, na newyorské burze za poslední rok vyletěly o 267 procent. Jízdu nahoru si užila i pražská investiční skupina Pale Fire Capital (PFC), která ve třetím čtvrtletí navýšila svůj podíl na 2,6 milionu akcií s hodnotou okolo 50 milionů dolarů.

Když v lednu povyskočily akcie Iamgold Corporation díky rekordním číslům za rok 2025 a pozitivnímu výhledu na letošek o dalších 15 procent, PFC už u toho nebylo. Pozici v kanadském těžaři, která byla čtvrtou největší investicí v portfoliu, totiž na konci roku skupina prodala. Jan Barta, spolumajitel skupiny a hlavní architekt její investiční strategie na burze, to potvrdil HN s tím, že profit z této akce nechce zveřejňovat. Upozornil ovšem na jiné akcie těžařů zlata, na které nyní sází.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaká je expozice Pale Fire Capital ve zlatě.
  • Na jaké těžaře Jan Barta sází.
  • Kterých akcií se naopak zbavil.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete dostávat investiční texty do e-mailové schránky?

Přihlaste se pravidelnému odebírání investičního newsletteru Peníze HN, kde naleznete naše původní analýzy, tipy na dobré čtení nebo glosy analytiků.

newsletter Peníze