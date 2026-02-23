Ministr kultury Oto Klempíř měl v pondělí dopravní nehodu. Po osmé hodině ráno pospíchal do práce a na Praze 6 se jeho služební limuzína srazila s jiným autem. Ministra Klempíře pak bolela hlava, náraz to byl nejspíše velký, protože v jeho voze vystřelily airbagy, ale je v pořádku. Na ministerstvu kultury se mu udělalo nevolno, zavolal svému kamarádovi od Motoristů, lékaři a momentálně i ministrovi pro chůzi do schodů Borisi Šťastnému, ten promptně dorazil, ministra kultury zběžně vyšetřil a raději zavolal záchranku, aby se vyloučilo případné krvácení do mozku.
Postup vlastně v pořádku, a hlavně že jsou všichni zdraví. To je ta důležitá zpráva. A pak je tu ještě jedna důležitá zpráva a tou je, že ministr Oto Klempíř je papaláš. Při nehodě jel totiž do práce se zapnutými majáky.
Od 90. let slýcháme politiky, jak s těmihle majáky skončí, že to patří spíš do Ruska než k nám, že je pěkné, že v západní Evropě ministři i premiéři jezdí do práce metrem… Ale nic, papalášismus si pěstujeme pořád.
Neplatí argument, že politici nezmůžou nic, to policie, která se stará o bezpečnost politiků. Jsou to bohapusté výmluvy. Stačí se podívat do zahraničí tím správným směrem a zjistíme, že je to jen o chtění.
V zemích severní Evropy nebo třeba v Německu či Rakousku je využívání majáčků k prorážení dopravních zácp politiky naprostým tabu. Zákon povoluje právo přednostní jízdy výhradně při bezprostředním ohrožení. Politici, včetně ministrů, jsou považováni za běžné účastníky provozu a můžete je tam potkat, jak s vámi stojí v dopravních zácpách. V Nizozemsku dokonce i na kole. Obyvatelé takových zemí jsou, na rozdíl od nás, citliví na to, když se nad ně politici vyvyšují. My si to necháváme líbit.
Silné tlaky kolem rušení poplatků. Vlivný právník kvůli nim dal podnět k Evropské komisi, jméno klienta tají
Obecně platí, že čím více na východ, tím více majáčků. Tam, kde politici slouží veřejnosti, tam ubývají, tam, kde si politici myslí, že je to obráceně, tam zůstávají.
Majáky u politiků někdy dávají smysl. Třeba u premiéra spěchajícího na jednání s nějakou zahraniční hlavou státu nebo u ministra vnitra při povodních. Ale u ministra kultury? Ano, Oto Klempíř musí pospíchat, například s vysvětlením, jak přesně vyřeší financování veřejnoprávních médií. Ale rozhodně by kvůli tomu neměl ohrožovat dopravu v Praze.
Jeho maják je ostuda. Klempířova osobní, protože si jako bývalý rocker a raper až nevkusně moc užívá tu svoji nenadálou veledůležitost. Je to ale i ostuda naše. Necháme politiky dělat si z nás dobrý den až příliš snadno.
