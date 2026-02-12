Koalice zvyšuje tlak na ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy), aby začal co nejrychleji řešit svůj klíčový vládní úkol, tedy zrušení koncesionářských poplatků a vytvoření nového modelu financování veřejnoprávních médií.

Kabinet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše už před třemi týdny oznámil, že poplatky přestanou lidé platit k 1. lednu 2027, kdy financování převezme prostřednictvím svého rozpočtu stát. Jenže Klempíř od té doby žádný konkrétní návrh nepředložil. V pondělí má proto na koaliční radě vysvětlit, v jaké fázi se jeho mediální novela nachází. 

