Moderátor Václav Moravec při odchodu z České televize upozornil na podstatnou věc, která má hodně společného se samotným smyslem a perspektivou médií veřejné služby. Jde o problém „pseudovyváženosti“ či „slepé vyváženosti“. Nechme teď stranou, jestli k tomuto pojetí zpravodajství a publicistiky Česká televize či Český rozhlas skutečně spěje, jak Moravec tvrdí, nebo ne. Zaměřme se na to, v čem je potíž, proč je nyní stále hůře řešitelná a proč nakonec může dojít k neřešitelným rozporům, které opravdu mohou média veřejné služby zabít.
Co se dočtete dál
- V čem spočívá „slepá vyváženost“ v médiích a proč je zhoubná?
- Je podstatnější zastoupení všech názorových proudů, nebo úcta k fakticitě, etice, humanismu a pravdě?
- Jaké má Česká televize nyní možnosti a co ji může zabít?
