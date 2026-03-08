Moderátor Václav Moravec oznámil svůj konec v České televizi. „Naplnil se můj čas v České televizi. Po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ řekl Moravec na konci nedělního dílu Otázek Václava Moravce.
„Důvěru statisíců z vás, divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskusi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li, ke slepé vyváženosti, která podle mého ničí veřejnou službu,“ řekl Moravec.
Mluvčí ČT Michal Pleskot na dotaz ČTK uvedl, že o Moravcově rozhodnutí skončit vedení televize ani jejího zpravodajství předem nevědělo. Odmítl, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce.
„Situace kolem nedělního diskusního pořadu se bude v dalších dnech řešit. V tento moment je předčasné cokoliv více komentovat," řekl Pleskot.
Možný odchod z veřejnoprávní televize naznačil moderátor počátkem roku v souvislosti s tehdejšími diskusemi o vyváženosti Otázek. Kvůli nim vedení televize odstavilo koncem ledna dlouholetou hlavní dramaturgyni pořadu Hanu Andělovou. Souviselo to s tím, že do pořadu nebyl devět let zván předseda SPD Tomio Okamura. Poukazovali na to dlouhodobě i někteří členové Rady České televize.
Okamura v neděli po letech jako host do diskuse přišel. Jako současný předseda sněmovny patřil k hostům se svými třemi předchůdci v čele dolní parlamentní komory. Nevyhnul se roztržce s Moravcem, podle něhož Okamura nedodržoval pravidla diskuse.
„Ani nevíte, jakou otázku jsem vám kladl, protože si pořád melete svou,“ řekl Moravec Okamurovi. Předseda SPD se proti moderátorovu hodnocení ohradil.
Okamura místy vyhrocenou debatu označil za příjemně strávené odpoledne. „Na debatu jsem se těšil, debatu jsem si užil,“ řekl po jejím konci. Debaty se zúčastnila i Okamurova předchůdkyně v čele dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Pan Okamura je proslulý tím, že používá jako své argumenty lži a manipulace, což předvedl i dnes, a já si myslím, že vůči tomu je potřeba se vymezit a ohradit,“ řekla Pekarová po debatě novinářům.
Moravec kromě Otázek také od roku 2015 uváděl pořad Fokus Václava Moravce, který se na obrazovce objevuje s několikatýdenní periodicitou a který se zabývá fenomény dnešní doby. Zval do něj odborníky na různá témata, otázkami se zapojovalo i publikum tvořené zejména studenty. Poslední tři vydání Fokusu se věnovala dědictví komunismu, návratu feudalismu a veřejné službě nejen v médiích. Žurnalistice se Moravec věnuje i jako vysokoškolský učitel a výzkumník.
Rodák z Ústí nad Orlicí už od roku 1992 pracoval jako redaktor, mimo jiné v Českém rozhlase nebo rádiích Evropa 2 a Frekvence 1, externě spolupracoval také s někdejší televizí Galaxie. V roce 2000 dokončil magisterské studium oboru masová komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od února 2001 do ledna 2006 byl moderátorem české sekce rádia BBC, kde uváděl každý všední den pořad Interview BBC, za nějž dostal v roce 2003 cenu Nadace Český literární fond Novinářská křepelka pro novináře do 33 let.
