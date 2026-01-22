Televize Sony mohou být časem levnější. Japonský výrobce elektroniky totiž oznámil záměr vytvořit s čínskou společností TCL společný podnik. Ten má převzít výrobu televizí Bravia, a dalších zařízení japonské značky pro domácí zábavu.
Firmy zatím podepsaly memorandum o porozumění, dokument, který nastavuje pravidla chystané transakce. Na jejím konci má být společnost, ve které bude mít rozhodovací pravomoci čínský partner. Předchozí podobné převody ale nedopadly dobře.
Co se dočtete dál
- Jak má nová společná firma fungovat a co si od ní Sony a TCL slibují.
- Jaká je aktuální situace na trhu televizorů a jak se za posledních pět let změnila.
- Jak dopadly předchozí pokusy zachránit klesající prodeje televizí u jiných značek.
