Karel Komárek pokročil ve své snaze stát se největším soukromým těžařem zemního plynu na Ukrajině. Minulý týden se společnosti MND, která patří do Komárkovy skupiny KKCG, povedly dva významné kroky v aktivitách na západě země.
Ukrajinská státní služba pro geologii a podzemní zdroje dražila blok Ostrovska, který se nachází v okresech Javoriv a Sambir ve Lvovské oblasti. S nabízenou částkou 555 milionů hřiven (271,5 milionu korun) vyhrála společnost GBL-1, kterou MND ovládá se společností Zinova Kozyckého, ukrajinského podnikatele v energetice a otce gubernátora Lvovské oblasti Maksyma Kozycského. Podle zprávy agentury Interfax vítězové nabídli v dražbě pětapůlnásobek vyvolávací ceny, čímž těsně přeplatili další dva zájemce: Poltava Petroleum Company a JSC Ukrgasvydobuvannya.
Co se dočtete dál
- Podrobnosti o vydraženém ložisku na Ukrajině a jeho potenciálu k těžbě plynu.
- Jaké jsou objemy těžby MND a ekonomika zásob z vrtu.
- Detaily převzetí společnosti s licencí na sousední ložisko a dopady na těžbu.
- Jak bezpečnostní rizika a ruské útoky ovlivní provoz a návratnost investic.
