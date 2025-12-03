Plodné období firemních dluhopisů pokračuje. Své kapitálové možnosti si jimi v poslední době vylepšila řada známých společností včetně zbrojařské skupiny CSG, pojišťovny Direct či zdravotnického holdingu Akeso. Loni se rychle zaprášilo i po dluhopisové emisi finanční skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka. A apetit tam zůstal.
KKCG nyní na retailový trh uvádí zajištěné dluhopisy v předpokládaném objemu jedné miliardy korun, s možností navýšení až do výše dvou miliard. Tentokrát jde o finance určené na rozvoj developerských aktivit. Emisi vydává pod společností KKCG Real Estate Financing, přičemž závazky drží její mateřská společnost KKCG Real Estate Group a manažerem emise je J&T Banka. Splatnost dluhopisů je pět let s fixním výnosem 6,5 procenta p. a. splatných pololetně.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá nová dluhopisová emise z dílny KKCG.
- Jaký je výnos a splatnost.
- Proč si jde skupina Karla Komárka pro další peníze.
- Co se aktuálně děje s jejich developerskými projekty, například bývalým sídlem Sazky, někdejší centrálou i zámečkem Jenerálka.
