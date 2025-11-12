Finanční problémy investiční skupiny RSBC podnikatele Roberta Schönfelda dopadají na fungování další z jeho firem. Po společnosti RSBC Advisory, které dal soud na začátku října šanci se reorganizovat, teď do insolvence míří kdysi ambiciózní hráč v oblasti výstavby farem. Ten do roku 2016 patřil jednomu z nejbohatších českých podnikatelů Karlu Komárkovi, kdy dosahoval tržeb ve stovkách milionů korun a projekty realizoval v řadě zemí.
Co se dočtete dál
- Čím se společnost Bauer Technics zabývá.
- Proč se ocitla v insolvenci.
- Jak její osud souvisí se skupinou RSBC.
