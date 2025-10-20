Státy Evropské unie se v pondělí shodly na harmonogramu, který má vést k úplnému ukončení dovozu ruského plynu a ropy do roku 2028. Ministři energetiky členských států na jednání v Lucemburku schválili návrh nařízení, podle kterého bude od 1. ledna 2026 zakázáno uzavírat nové smlouvy na dovoz ruského zemního plynu. Krátkodobé kontrakty skončí v červnu 2026 a dlouhodobé v lednu 2028. Návrh musí ještě schválit Evropský parlament.
Zákaz se týká veškerého dovozu – potrubního i zkapalněného LNG –, ale neomezuje tranzit plynu přes EU do třetích zemí, jako je třeba Srbsko. Členské státy využívající ruský plyn musí zároveň do března 2026 vypracovat národní plány na diverzifikaci zdrojů, s cílem plně se odpojit od ruského plynu i ropy.
Co se dočtete dál
- Kdy přesně skončí dovoz ruského plynu do EU?
- Koho se budou týkat výjimky z embarga?
- Jak chce Česko pomoci Slovensku po odstřižení od Ruska?
