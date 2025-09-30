Chystané paroplynové elektrárny mohou zřejmě v příštích několika letech výrazně zvedat spotřebu zemního plynu v Česku. Vyplývá to z analýzy HN dokumentace těchto projektů, jejíž výsledky výrazně převyšují březnovou prognózu Českého plynárenského svazu.
Nejčerstvěji požádal o ekologické povolení ČEZ: dva nové zdroje v elektrárně Počerady mají mít výkon jako půlka Jaderné elektrárny Temelín.
Co se dočtete dál
- O kolik vzroste spotřeba plynu a proč to nemusí být tak dramatické.
- Co konkrétně plánuje ČEZ.
- A jaký může mít nárust závislosti na plynu dopad na jeho dostupnost a cenu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.