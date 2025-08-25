Energetická skupina ČEZ má první stavební povolení pro stavbu solární elektrárny v hnědouhelném dole. HN mají dokument k dispozici. A podle vyjádření firmy se má začít stavět v řádu měsíců.
ČEZ chce volnou plochu v dolech na severozápadě Čech proměnit v nový zdroj o výkonu až 6000 megawattů, tedy tří Temelínů. První povolený projekt je proto velký milník, i když většina ostatních zatím povolení teprve shání.
Co se dočtete dál
- Na co má ČEZ zatím povolení?
- A proč se odhadovaný výkon snížil?
