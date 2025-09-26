Ve svém nedávno zveřejněném volebním programu slibuje hnutí ANO „zachování uhelných zdrojů do jejich plné náhrady“. Podobné výroky zaznívají z mnoha stran. Zní to rozumně, protože nikdo nechce, aby Česko mělo nedostatek elektřiny. I když jej nezpůsobí odstavení nejplýtvavějších elektráren typu Počerady či Chvaletice.
Odstavení celé uhelné flotily bez vzniku dostatečného množství nových zdrojů, baterií a podobně by už způsobilo problémy. O osudu uhelných elektráren nerozhoduje vláda, ale ekonomika. A podle všech relevantních prognóz se ukazuje, že spalování uhlí přestane být výnosné před rokem 2033.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou právní možnosti a překážky dotování uhelných elektráren.
- Jaké náklady by znamenalo dlouhodobé dotování provozu uhelných elektráren a kdo by je nesl.
- Jak by případné zestátnění ČEZ ovlivnilo veřejné finance a schopnost státu financovat provoz ztrátových zdrojů.
