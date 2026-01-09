Podle bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana neexistuje děsivější věta, kterou můžete jako občan slyšet, než „jsem z vlády a přišel jsem vám pomoct“.
Možná je to tím, že se jedná o výrok starý 40 let, nebo tím, že Reagan u nás není brán za autoritu, ale nová česká vláda s jeho názorem evidentně nesouzní. Jen pár dní po svém jmenování nám všem přišla pomoct. A ano, měli bychom se děsit.
Jednou z vlajkových lodí programového prohlášení a nyní i realitou se stala pomoc českým domácnostem s příliš drahými energiemi. Nově Češi nebudou muset z každé spotřebované megawatthodiny elektřiny odvádět příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Milostivě ho za ně zaplatí stát. Ano, ten samý stát, který nemá žádné jiné peníze než ty, které jim sebere na daních. Už z toho by mělo být zřejmé, že žádná sleva se ve skutečnosti nekoná. To ovšem zdaleka není to nejhorší.
Zaprvé, jelikož je objem této „pomoci“ přímo úměrný množství spotřebované elektřiny, nejvíce prospívá největším odběratelům. V kontextu domácností tedy těm s největšími domy a bazény. Čeští daňoví poplatníci se tak budou skládat na slevu pro bohaté.
Levnější elektřina se u některých domácností může projevit až po měsících. Komu se vyplatí být aktivní?
Zadruhé, sleva na megawatthodinu automaticky zvyšuje poptávku po elektřině. Každý spotřebitel je nově motivován si elektřiny vzít o něco víc, protože část nákladů nesou jeho spoluobčané. Vyšší poptávka po elektřině na trhu tlačí její cenu nahoru. Průměrný Čech tedy díky této politice bude kupovat dražší, nikoliv levnější elektřinu.
Zatřetí, státní rozpočet je v hlubokém deficitu, takže si na tuto slevu musí půjčit peníze. Za tyto peníze bude platit úrok. Pokud jste dosud byli zvyklí si účty za elektřinu platit výhradně z vlastních peněz, stát vám to nyní znemožní. Z jeho rozkazu si na tento výdaj povinně musíte půjčit a následně to splácet i s úroky. Tedy opět dráže.
Po tomto triumfu v boji s drahými energiemi vláda určitě brzy přispěchá na pomoc i v jiných oblastech. Soudě podle programového prohlášení by dalšími na řadě mohli být zájemci o koupi nemovitosti. Bůh s nimi.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist