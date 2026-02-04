Jedním ze silných volebních taháků Donalda Trumpa byl slib zajistit Američanům dostatek levné energie všeho druhu. Včetně elektřiny. „Pod mým vedením srazíme ceny energií a elektřiny o polovinu do 12, maximálně do 18 měsíců,“ prohlásil Trump v nejvypjatější fázi prezidentské volební kampaně. Více než rok poté, co se znovu ujal moci, to vypadá, že levná elektřina se zařadí k podobně nedomyšleným slibům jako pověstné ukončení války na Ukrajině do 24 hodin.
V případě elektřiny totiž dochází k opačnému vývoji. Domácnosti za ni platí čím dál víc, přičemž růst ceny za dodanou kilowatthodinu je větší, než by odpovídalo inflaci, a tempu nestačí ani příjmy typických Američanů. Z hlediska Evropana je sice elektřina za oceánem stále levná, ale americké domácnosti jí spotřebují víc a zdražení proto nelibě nesou. V některých významných státech situaci výrazně zhoršuje boom oboru, který Trump ze všech sil podporuje a slibuje si od něj, že znovu zajistí americké ekonomice náskok před globální konkurencí.
Co se dočtete dál
- Kolik elektřiny spotřebují datacentra pro AI.
- Kde elektřina zdražuje nejrychleji a proč.
- Z jakého důvodu dodavatelé elektřiny zvýhodňují datová centra na úkor domácností.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.