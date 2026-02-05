Už rok ČSÚ zveřejňuje předběžné odhady o inflaci a značně tím České národní bance zjednodušil situaci. Zatímco dříve se na začátku února radní rozhodovali bez znalosti dat za leden, dnes už mají k dispozici číslo, které jim pomůže v orientaci, jak moc si obchodníci v úvodu roku troufli zdražovat, což je klíčová informace ovlivňující celoroční vývoj. Podle dat zveřejněných Českým statistickým úřadem se letos cenovky měnily minimálně. Když se k tomu přidá dlouho známá informace, že stát letos zaplatí kompletní poplatky na obnovitelné zdroje a výrazně tak srazí cenu regulované složky elektřiny, je výsledkem meziroční inflace ve výši pouhých 1,6 procenta. Tak pomalý růst cen Česko zažilo naposledy před devíti lety.
Jenže služby podle odhadů stále zdražují o poznání rychleji. To dosud vždy bylo pro centrální bankéře signálem, že v tomto sektoru inflační požár stále ještě doutná a na sazby tak není radno sahat.
Co se dočtete dál
- Čím trhy zaskočil vlivný viceguvernér ČNB.
- Na co centrální banka ze zásady nereaguje.
- Co tedy podstřelení inflačního cíle znamená.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.