Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, vyplývá z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Zlevnily energie. Inflace tak byla nejnižší za víc než devět let. Proti prosinci se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,9 procenta. Údaje ve čtvrtek ČSÚ zveřejnil na svém webu. Analytici podobný vývoj očekávali jako důsledek převedení platby za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.
Meziroční inflace byla nejnižší od listopadu 2016, loni v prosinci spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 2,1 procenta. Lednová meziměsíční inflace byla naopak nejvyšší od loňského ledna. Definitivní údaje ČSÚ zveřejní 13. února, v předchozích měsících potvrzovaly předběžný odhad.
Ceny energií podle předběžného odhadu klesly proti loňskému lednu o 7,9 procenta, u služeb se ale zvýšily o 4,7 procenta. Ceny zboží meziročně klesly o 0,4 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje podražily o 1,3 procenta, alkoholické nápoje a tabák téměř o pět procent. Bez započítání energií by se spotřebitelské ceny v Česku lednu meziročně zvýšily o rovná tři procenta.
Ceny potravin se uklidnily, loni dokonce pomohly krotit inflaci. Přispěli k tomu i zákazníci svými nákupy ve slevách
Ve srovnání s prosincem ceny energií klesly téměř o čtyři procenta, u služeb se zvýšily o procento a u zboží o 0,7 procenta. Za potraviny a nealkoholické nápoje lidé v lednu platili o 2,7 procenta víc než v prosinci, za alkoholické nápoje a tabák o 4,7 procenta víc.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist