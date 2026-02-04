Doby, kdy si Češi stěžovali na rychlý růst cen potravin, a to i ve srovnání s okolními zeměmi, by mohly být u konce. Data za rok 2025 ukazují, že zejména v závěru roku se držely ceny v potravinářství pod celkovou inflací. Stejně tak zůstalo Česko ve zdražování potravin pod celoevropským průměrem. Pomohl tomu mimo jiné také větší podíl potravinářského zboží zakoupeného ve slevových akcích. Vyplývá to z dat Svazu obchodu a cestovního ruchu a společnosti NielsenIQ.
Co se dočtete dál
- Jak se loni měnily ceny potravin.
- Proč dokázaly krotit inflaci.
- Jak by měla vláda pokračovat v započatém trendu.
- Co slibuje kabinet.
