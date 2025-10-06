Na první pohled to vypadá vcelku jednoduše. Akcie ČEZ se obchodují zhruba za 1300 korun za kus. Pokud se vznikající vláda rozhodne firmu zestátnit, bude muset akcie odkoupit. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček přitom v září odhadl, že odkup by mohl vyjít na 250 miliard korun, což je zhruba za 1500 korun na akcii. Kdyby tomu tak bylo, je to celkem jednoduchý způsob, jak zhodnotit své peníze. Potíž je, že se běžný investor může dostat do oblasti zákulisních her českých miliardářů.
Co se dočtete dál
- Co bude s ČEZ po nástupu nové vlády.
- Kteří miliardáři mají jaké zájmy.
- Jak se na cenu akcií nyní dívají analytici.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.