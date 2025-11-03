Strany podílející se na vzniku budoucí vlády v čele s hnutím ANO dlouhodobě avizují, že chtějí získat stoprocentní kontrolu nad energetickou společností ČEZ, ve které nyní zhruba 30 procent drží menšinoví akcionáři. Jde přitom o extrémně složitý úkol, o čemž svědčí i čtyři roky trvající neúspěšná snaha končícího kabinetu Petra Fialy (ODS) o totéž.
První vize koalice ANO, SPD a Motoristů, stejně jako vyjádření Andreje Babiše, naznačují, že téma zestátnění ČEZ nebude během příštích čtyř let tak horké, jak se mohlo zdát z předvolební rétoriky.
Co se dočtete dál
- Co slibuje ohledně ČEZ budoucí vláda v programovém prohlášení.
- Jakou část energetické skupiny chce zestátnit.
- Jak se o něco podobného pokoušela končící vláda a proč selhala.
