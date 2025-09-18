Z málokoho si současná vláda udělala tak zapřisáhlé nepřátele jako z aktivistických akcionářů společnosti ČEZ. Červeným hadrem pro ně je především po tři roky vybíraná daň z mimořádných zisků, která bude v souhrnu ČEZ stát zhruba devadesát miliard korun. Sedmdesát procent (takovým podílem disponuje ministerstvo financí) šlo sice z jedné státní kapsy do druhé, ale takřka třicet miliard fakticky zaplatili a ještě zaplatí malí akcionáři. To je spolu s neprůhlednými kroky stávající koalice směrem k zákonu, který měl umožnit ČEZ snadno rozdělit a zestátnit, pro mnohé minoritáře důvod, proč na vládu Petra Fialy zanevřít a upnout se k největší opoziční straně.
Proč ale právě k ní?
Co se dočtete dál
- Co říká o plném zestátnění ČEZ Havlíček a co padá z Babiše.
- Co chce miliardář po jiných miliardářích.
- Jaký scénář by mohl vést k tomu, aby akcie ČEZ byla za Babišovských pět stovek.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.