Když v úterý ukrajinská raketa Storm Shadow zasáhla ruskou muničku v Brjansku, ještě to nevypadalo, že by ruský prezident Vladimir Putin měl před sebou tak špatný týden. Ale čtvrteční evropské ráno přineslo zprávy o nových amerických sankcích vůči dvěma největším ruským ropným společnostem – a v Kremlu mají hned několik důvodů k zamyšlení.
Předně, ona raketa byla součástí měsíce trvající promyšlené ukrajinské kampaně proti vojenským a energetickým cílům. Tuto kampaň Ukrajinci začali vést v létě, kdy začali mít dostatek vlastních dronů a střel pro údery na cíle hluboko v ruském zázemí. A především začali dostávat přesné americké zpravodajské informace, jak pro tyto údery plánovat trasy a na co udeřit. Případná dodávka amerických střel Tomahawk by byla svého druhu politickou třešničkou na dortu.
Co se dočtete dál
- Co všechno udělal Trump.
- Co se čeká od EU.
- Co je opravdu nevratný krok ve prospěch Kyjeva.
