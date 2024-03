Tak sláva. Ceny v Česku za poslední rok vzrostly o pouhá – slovo pouhá je vzhledem k inflačnímu martyriu posledních let namístě – dvě procenta. To znamená, že Česká národní banka přesně trefila svůj cíl. Kdybychom se do statistik...

Komentář Luďka Vainerta