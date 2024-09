Nestává se často, aby radní České národní banky neusilovali o druhý mandát, který jim zákon umožňuje. Pochopitelně. Stát se jedním ze sedmičky určující výši úroků a dohlížející na stabilitu finančního systému je pro většinu ekonomů vrcholem kariéry, rozhodně v tuzemsku. Navíc je to práce s platem na poměry české veřejné sféry přímo snovým, která přitom umožňuje jak osobní rozvoj, tak rozumný mix mezi pracovním a soukromým životem. Nezávislí radní totiž fakticky nemají šéfa (guvernér je dle litery zákona jen první mezi rovnými) a kromě plnění základních povinností je vlastně na nich, jakou zátěž na sebe naloží.

Kdo jednou post radního získá, tak obvykle dělá vše pro to, aby si ho užil déle než jednu šestiletku. A to zvlášť když je na Hradě prezident, s nímž – nebo s jeho poradci – snadno nachází společnou řeč a šance na další mandát by tak byla vzhledem ke kompetencím hlavy státu velmi reálná. Radního Tomáše Holuba toho v ČNB drželo víc, vždyť na Příkopech strávil velkou většinu profesního života a především jako dlouholetý šéf klíčové měnové sekce získal unikátní know-how. Přesto oznámil odchod. Co to říká o současné ČNB?

