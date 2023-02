Zvolený prezident Petr Pavel formuje svůj poradní tým. V makroekonomické oblasti a v oblasti veřejných rozpočtů mu dosud radili bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma, důchodový expert Vladimír Bezděk, ekonom a analytik David Marek nebo partner makroekonomické konzultantské společnosti OGResearch David Vávra.

HN zjišťovaly, zda budou tito odborníci radit prezidentovi i po jeho nástupu na Hrad a co by mu doporučili ohledně daňové reformy. Pavel považuje změnu v nastavení daní za nezbytnou, zdůrazňoval to ve své kampani. Na její uskutečnění bude mít vliv nepřímo, zákony navrhovat nemůže.