Odejít dřív do důchodu už nemá být tak výhodné jako loni. To lidé využívali nezvyklé situace, kdy dvě mimořádná navýšení penzí způsobila, že bylo výhodnější požádat o důchod předčasně než čekat na dosažení penzijního věku. A to i když je za to...

27. 1. 2023 ▪ 6 min. čtení