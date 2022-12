Hranice věku odchodu do důchodu se bude muset zvednout. Neměli by o ní přitom hlasovat jednou za čas politici, ale spíše by měla být pevně svázána třeba se střední dobou dožití. Takové jsou představy ministra práce a sociálních věcí a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky o základních principech připravované důchodové reformy. Za hranici 70 let už by se ale podle něj jít nemělo. „Takové číslo si úplně představit neumím,“ prozradil v rozhovoru pro HN Jurečka. A zároveň potvrdil už dříve ohlášené ambice – prosadit reformu do konce tohoto volebního období, tedy do podzimu 2025.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se