Akciové trhy vstupovaly do roku 2025 soustředěné na Trumpova cla, aby ho končily zaměřené na umělou inteligenci. Klíčové indexy amerických i evropských akcií přitom slušně stouply. A v prosinci to vypadá, že podmínky zůstávají nastavené na další růst i pro příští rok.
Expanze hlavních ekonomik nejspíš nebude nijak famózní, ale i růst kolem potenciálu by měl stačit, když klíčové obchodované firmy obecně dokážou zvětšovat byznys podstatně rychleji, než roste celá ekonomika. Například zisky firem zahrnutých v indexu v S&P 500 by se mohly zvednout zhruba o 14 procent, což je velmi slušný základ i pro růst cen akcií. S velkým příspěvkem se přitom dál počítá z technologického sektoru, který se veze na masivní vlně investic do umělé inteligence.
