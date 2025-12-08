Akciové trhy vstupovaly do roku 2025 soustředěné na Trumpova cla, aby ho končily zaměřené na umělou inteligenci. Klíčové indexy amerických i evropských akcií přitom slušně stouply. A v prosinci to vypadá, že podmínky zůstávají nastavené na další růst i pro příští rok.

Expanze hlavních ekonomik nejspíš nebude nijak famózní, ale i růst kolem potenciálu by měl stačit, když klíčové obchodované firmy obecně dokážou zvětšovat byznys podstatně rychleji, než roste celá ekonomika. Například zisky firem zahrnutých v indexu v S&P 500 by se mohly zvednout zhruba o 14 procent, což je velmi slušný základ i pro růst cen akcií. S velkým příspěvkem se přitom dál počítá z technologického sektoru, který se veze na masivní vlně investic do umělé inteligence.

Zbývá vám ještě 60 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete dostávat investiční texty do e-mailové schránky?

Přihlaste se pravidelnému odebírání investičního newsletteru Peníze HN, kde naleznete naše původní analýzy, tipy na dobré čtení nebo glosy analytiků.

newsletter Peníze