První zářijovou středu vláda slavnostně oznámila, že automobilka Toyota rozšíří svou továrnu v Kolíně a bude zde vyrábět elektromobily. Tak trochu ve stínu této 17miliardové investice japonské společnosti zůstala informace, že vláda ten samý den schválila investiční pobídky pro sedm strategických projektů.
Podle tiskové zprávy ministerstva průmyslu schválila vláda všem investorům podporu ve formě slevy na dani z příjmů. Podle zjištění HN ale uvedené podniky žádaly o přímou dotaci, tu však vláda všem žadatelům zamítla. A to kvůli úsporám v rozpočtu. A ani daňovou slevu navíc firmy ještě nemají jistou.
