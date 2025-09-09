Po loňském oživení přichází letos opět pokles zájmu investorů o Česko. Loni celkem 28 firem v čele s americkým onsemi ohlásilo investice téměř za 60 miliard korun, což byl největší objem od roku 2017. Letošek bude ale pravděpodobně podstatně skromnější – státní agentura CzechInvest, která má lákání investorů do Česka na starosti, eviduje za první polovinu roku pouze pět přihlášených projektů. Podle dat, která mají HN k dispozici, jich loni přitom za stejnou dobu bylo 14.
Co se dočtete dál
- Které firmy už letos investice v Česku ohlásily.
- Jaké jsou důvody malého zájmu investorů.
- Jak je dnes nastaven systém hodnocení žádostí o pobídky.
- Co by se v pravidlech mohlo už brzy změnit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.