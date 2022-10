Na otevírání motorového prostoru máme speciální postup. Nejdřív se pootevře kapota, musíte hned uskočit a počkat asi patnáct vteřin a pak ji teprve bezpečně otevřít,“ vysvětluje Jiří Pacák, vedoucí výroby ve škodovácké továrně v indickém městě Puné. Pod kapotu k motoru čerstvě vyrobených, na plochu kolem závodu odstavených aut totiž rádi zalézají hadi, především kobry.

Riziko uštknutí je tu proto poměrně vysoké. „Loni jsme tu na ploše kolem závodu odchytili 350 hadů, víc než polovina z nich je jedovatá,“ dodává Pacák. Proto zaměstnanci nesmějí v noci chodit na zatravněná prostranství kolem továrny, hady tu pravidelně odchytávají hasiči.

Jeden z indických zaměstnanců závodu nás uklidňuje, že přímo do tovární haly se hadi dostanou opravdu jen zřídka, ale není to tak dávno, kdy do sousedního Mercedesu vlezl levhart, na kterého nakonec ochránci zvířat použili uspávací střelu z pušky.

