Rychlostí dvacet tisíc kusů za hodinu prohání třídička dopisy v podzemí centrály britské poštovní společnosti Royal Mail v Londýně. Denní příděl psaní se za pár chvil rozjede ve známých červených autech do celé Velké Británie i zahraničí. „Takových třídíren máme jen v Londýně pět,“ říká šéf směny, když vysvětluje systém, který je i přes výkonné stroje pořád závislý na lidské práci. Zásilky kontrolují a dotřiďují jeho kolegové a připravují přepravní kontejnery, na nichž jsou žluto-fialové lístky s městy, kam zásilky míří.

Právě přechod na nové technologie a větší důraz na balíky místo klesajícího počtu dopisů je klíčem strategie, kterou v tradiční britské firmě Royal Mail prosazuje její nový český vlastník, miliardář Daniel Křetínský. Ten Royal Mail koupil v roce 2024 v přepočtu za více než sto miliard korun. S novým směřováním britské pošty ale naráží na odpor zákazníků, kterým se nelíbí změny v doručování dopisů, i odborů, které se bojí propouštění. I proto půjde Křetínský spolu s šéfem Royal Mail Alistairem Cochranem za dva týdny do britského parlamentu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Křetínský modernizuje britskou poštu.
  • Jak mají balíky nahradit dopisy.
  • Proč má konkurence z kampaně Royal Mail radost.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se