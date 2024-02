Až o pět let dřív do důchodu a bez jeho krácení by mohli odcházet lidé z takzvaných náročných profesí. Tento týden ho má představit ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Bude součástí důchodové reformy, uvedl to v pořadu Partie Terezie Tománkové v neděli na televizi Prima.

Možnost odejít do penze dřív bez sankcí by se mohla týkat více než sto tisíců lidí ve čtvrté a částečně ve třetí kategorii prací – z pohledu jejich rizikovosti pro zdraví. Podle informací HN se ale nárok na předčasnou penzi bez krácení nemá odvíjet primárně od typu profese, u každého se bude hodnotit, jestli skutečně vykonával rizikovou činnost a kolik let ji dělal.

Jako příklad náročné profese uvedl Jurečka těžkou fyzickou práci nebo práci v extrémních teplotách. Nicméně upozornil, že je třeba se na výčet podívat podle toho, která zdravotní rizika nelze eliminovat. „Není dneska úplně svářeč jako svářeč. Záleží, v jak vyspělém provozu pracuje a jakou používá svářecí techniku,“ řekl ministr. Sváření hliníku je například z hlediska odpařování chemikálií rizikovější než sváření jiných kovů.

Do čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví a doprovodné vyhlášky spadá zhruba 18 000 lidí – jde o práce, kde dochází k překračování limitů u rizikových faktorů, jako jsou hluk, prach, chlad, teplo, chemikálie a biologické látky, tlak vzduchu, záření, fyzická, psychická či zraková zátěž, vibrace a pracovní poloha. Kvůli překračování limitů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky, ve čtvrté kategorii je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví.

Ve třetí kategorii odboráři prosazují, aby se dřívější odchod do penze bez krácení týkal všech asi 450 000 zde zařazených pracovníků, nicméně ministerstva počítají jen s 120 tisíci lidmi. Zaměstnavatelé usilují o užší vymezení. Poukazují mimo jiné na případný velký výpadek pracovních sil, která už teď chybí. Za lidi v náročných profesích mají odvádět o pět procentních bodů vyšší sociální pojištění.

Poslanec ANO Aleš Juchelka, stínový ministr práce, na televizi Prima upozornil, že problematickým bodem v náročných profesích bude profese zdravotních sester nebo lidi, kteří pracují střídavě na tři směny, tedy ranní, odpolední a noční.

Vybrané profese by do důchodu mohly chodit dřív po odpracování určitého počtu směn v rizikových a náročných podmínkách. To se už dnes sleduje. „Zaměstnavatelé ve trojce a ve čtyřce jsou pod drobnohledem krajských hygienických stanic a musí s nimi nastavovat pracovní podmínky. Řada záznamů existuje a bude i nové vykazování,“ vysvětlil pro HN František Boháček, šéf České správy sociálního zabezpečení, která se na jednání o náročných profesích účastní.

Pravidla dřívější a zároveň nekrácené penze od loňského roku platí už pro zdravotnické záchranáře a podnikové hasiče. Až o sedm let dřív mohou chodit do penze také horníci.

Důchodový věk se v ČR už teď postupně zvedá a lidé ve fyzicky náročných povoláních by tak svou práci nemuseli být schopni zvládat i ve vyšším věku. U mužů se odsouvá každý rok o dva měsíce, u žen obvykle o víc měsíců. Na 65 let se dostane v roce 2030 nejdřív u mužů, bezdětných žen a matek s jedním dítětem, u matek s více dětmi později.

A růst důchodového věku má pokračovat i pak, počítá s tím vládní důchodová reforma. Každý rok by se měla pro mladší ročníky věková hranice přehodnocovat a lidé se definitivně dovědí, v kolika půjdou do penze v jejich padesáti letech. Mezi za sebou jdoucími ročníky má důchodový věk růst nanejvýš o dva měsíce ročně.