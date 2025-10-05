Na sociálních sítích se mezi liberály šíří narativ, že sněmovní volby vlastně nedopadly tak špatně. Což se dokládá vybranými pozitivními momenty. Především tím, že se do sněmovny nedostala protizápadní aliance Stačilo! a podobně orientovaná SPD zaznamenala nejhorší výsledek za dobu své existence. Nebo tím, že strany dosavadní koalice volilo zhruba stejně lidí jako před čtyřmi lety.
To vše je samozřejmě pravda. Ovšem soustředit se jen na to, není ničím jiným než sebeútěšným lhaním si do kapsy. Ve skutečnosti je volební výsledek pro každého s liberálním viděním světa katastrofou.
Když se totiž podíváme na to nejdůležitější, tedy jak bude nejspíš vypadat česká vláda, spatříme z pohledu liberála truchlivý obrázek. Vládnout bude Andrej Babiš, obžalovaný spojenec největšího evropského troublemakera Viktora Orbána. Podporovat ho pravděpodobně bude obžalovaný Tomio Okamura, jehož SPD je možné dle soudního verdiktu označovat za parlamentní fašistické hnutí. A Petr Macinka, jehož Motoristé sobě vzešli z myšlenkového podhoubí Václava Klause, který popírá lidský podíl na klimatické změně a vše z Bruselu dle něj pochází od ďábla.
Ne, tohle opravdu není žádná hitparáda. Dokonce to není ani „nevýhra“. Je to absolutní provar a je jasné, že Česko (samozřejmě opět z pohledu liberála) čekají minimálně čtyři temné roky. Zkusme v pěti základní bodech prognózovat, co to bude obnášet v praxi.
Co se dočtete dál
- Co neblahého udělá nová vláda s podporou Ukrajiny.
- Jak se bude snažit zničit veřejnoprávní média.
- Proč se negativně podepíše na důvěře v justici.
- Jak odignoruje problém stárnutí populace.
