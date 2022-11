Zdravotničtí záchranáři mohou od příštího roku počítat s dřívějším odchodem do důchodu. Slibuje jim to novela důchodového zákona, kterou v pátek schválila sněmovna. Ta zároveň vezme část vyměřené penze bývalým prominentům komunistického režimu. Původní záměr na rychlejší odchod do penze u obzvláště náročných profesí pochází už z dob ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) v minulé vládě Andreje Babiše. Výčet profesí však byl delší a byly v něm například fyzicky náročné profese, jako jsou hasiči. Dřívější penzi bez krácení částky nyní mají jen horníci z hlubinných dolů.

