Andrej Babiš odjel uprostřed vyjednávání o nové vládě na dovolenou a vyvolal tím řadu uštěpačných reakcí. „Podívejte na něj, říkal, že bude od první chvíle makat, a přitom se rekreuje, takhle je to u něj se vším!“ volají hlavně politici odcházející koalice.
Takže se pojďme Andreje Babiše zastat a v pěti bodech objasnit, že jeho dovolená je nejen pochopitelná a zasloužená, ale že má i nesporné pozitivní celospolečenské aspekty. Upozorňuji nicméně, že text obsahuje stopové množství ironie.
1. Duševní zdraví. Kdo Babiše za odjezd na dovolenou odsuzuje, zřejmě nikdy nevedl náročná politická jednání. Zkuste si představit, že se dva týdny pokoušíte na něčem dohodnout s Tomiem Okamurou a Petrem Macinkou, a budete muset uznat, že normální člověk musí být po tomhle zážitku zralý nejen na dovolenou, ale i na prášky. Námitka, že na vrcholného politika je třeba uplatnit vyšší požadavky, pokud jde o psychickou odolnost, je sice relevantní. Ale platila jen do té chvíle, kdy Filip Turek začal v průběhu jednání tvrdit, že klidně může být ministrem zahraničí, protože jeho rasistické posty na sociálních sítích nepsal on, ale někdo, komu v hospodě půjčil telefon. Tohle by bez následného odjezdu na mentálně rekondiční pobyt nepřečkal ve zdraví ani mistr světa ve stoicismu, natož člověk s psychickým ustrojením Andreje Babiše.
Co se dočtete dál
- Co všechno je možné vidět za dovolenou Andreje Babiše uprostřed jednání o vládě.
- Jak se dá srovnat dovolená Petra Fialy v kampani s nynějším volnem Andreje Babiše.
- Jak nakonec může odpočinek Babiše zdevastovat SPD a Motoristy.
