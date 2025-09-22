Důchodová reforma, kterou zavedla současná vláda Petra Fialy, zdaleka není finálním řešením, které by pro příští generace zajistilo udržitelný důchodový systém. Příští vlády budou naopak nucené brát ohled na měnící se demografii populace a řešit, jak zabránit deficitům v penzijním systému. Hovoří o tom studie institutu CERGE-EI, která shrnuje hlavní problémy českého důchodového systému a analyzuje reformní kroky současné vlády.
Podle autorů musí všechny vlády volit mezi třemi základními možnostmi, jak zabránit rostoucím deficitům průběžného systému. Jsou to výše důchodů, výše příspěvků do penzijních fondů a důchodový věk. „Jde o takzvané důchodové trilema,“ uvádějí autoři studie.
Co se dočtete dál
- Co čeká na příští vlády v oblasti důchodů.
- Co je to důchodové trilema.
- Jaké jsou mýty v důchodové reformě.
- Jak to vidí opozice.
