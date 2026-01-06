Více než půl milionu pracovních míst v ohrožení a téměř sedm desítek profesí, které čeká postupný zánik. Český trh práce čekají v příštím desetiletí převratné změny a přesuny desítek tisíc lidí mezi sektory ekonomiky kvůli hledání nového zaměstnání. Hlavní roli v tomto vývoji bude hrát automatizace, robotizace, uvedení umělé inteligence do ostré praxe a nepříznivý demografický vývoj a stárnutí populace.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se bude vyvíjet trh práce v Česku v letošním roce.
  • Které profese budou na trhu práce nejžádanější a o které firmy nemají zájem.
  • Které profese do deseti let zcela zaniknou a jak se na to mohou lidé připravit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.