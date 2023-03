O 70 miliard korun hodlá ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) srazit deficit příštího státního rozpočtu. A jedním z plánovaných opatření, jak toho dosáhnout, je navýšení daně z nemovitosti. Dosud šly z ní vybrané peníze do pokladen obcí, po jejím navýšení si však chce vláda vzít část do státního rozpočtu. Zisky by mohly činit i miliardy korun ročně. Bude záležet na konečné podobě změny daně. Některé strany už chystají vlastní návrh, jak by měla vypadat.

