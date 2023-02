Mezi vládou a obcemi se rozhořel spor o podobu daně z nemovitých věcí. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ji plánuje plošně zvýšit a část nových výnosů stáhnout do státní pokladny, což radnice odmítají. „Hněv občanů by se snesl na města a obce, které by z toho navíc vůbec neprofitovaly,“ říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. I kvůli nelibosti svých obyvatel nechávají radnice daň často nižší, než ji mohou nastavit. Letos ji zvedlo na maximum 13 obcí.

Konkrétně si navýšily takzvaný místní koeficient u daně z nemovitosti na pětku. Znamená to, že v dané obci se platí pětinásobek z částky, kterou ukládá zákon o dani z nemovitých věcí. Aktuálně má tak nejvyšší koeficient 44 českých obcí. Třináctka „nováčků“ se při zvýšení daně, jejíž výnosy jdou dnes obcím, zaměřila hlavně na rekreanty a firmy.