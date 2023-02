Dlouhá léta sledujeme nářky, že Česko je pouhá montovna bez velké přidané hodnoty. Současně trpíme vysokými cenami nemovitostí. Obojí způsobuje situaci, kdy naše země hraje hluboko pod své možnosti. A všechny dosavadní politické garnitury s tím zatím příliš pohnout nedokázaly.

Investiční bankéř Ondřej Jonáš v rozhovoru pro HN nabízí řešení, které by podle něj mohlo odstranit obě brzdy najednou a nastartovat zemi k cestě mezi nejúspěšnější státy světa.

Co je na českém daňovém systému špatně?

Celková daňová kvóta je tíživá, tedy celkové zdanění je příliš vysoké. Ale hlavní problém je ve struktuře. Zdaňujeme naprosto nesmyslně práci a takřka vůbec majetek. Je to historicky dané, protože za komunismu tady byla Státní banka československá, u které měl každý podnik svůj účet, a pro komunisty tak bylo nejvýhodnější vybírat daně přes podniky.

V Česku je dnes zdanění práce na 43 procentech. To vlastně nemá v mezinárodním srovnání obdoby.

Proč je to špatně?

Jednak jsou u nás kvůli tomu nízké mzdy a vede to k práci načerno. Hlavně je ale špatně danit práci, protože když něco daníte, tak je toho méně. My bychom měli přece chtít, aby lidé více tvořili, pracovali, každý podle svých možností.

Celý daňový systém je nyní tak komplikovaný a tak postavený na hlavu, že naše společnost nebohatne tak, jak by mohla. Motivace k vyššímu vzdělání, k přidané hodnotě, tvořivosti není taková, jaká by měla být. Takže kýžená konvergence k západní Evropě se nekoná. Už deset patnáct let stagnujeme.